Меркель и Олланд выразили Путину соболезнования после взрыва в Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, Меркель и Олланд выразили российскому президенту глубокие соболезнования в связи с варварским терактом в Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что собеседники отметили важность наращивания сотрудничества в целях противодействия общей для всех государств террористической угрозе, договорились активизировать обмен информацией на этот счет по линии специальных служб.взрыв произошел в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.
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