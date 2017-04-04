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В мире

Минюст Казахстана предлагает лишать гражданства за терроризм и госизмену

14:4904.04.2017
(обновлено: 14:50 04.04.2017)
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Вид с воздуха на Астану. Архивное фото
© AFP 2017/ Stanislav Filippov

АСТАНА, 4 апр — РИА Новости. В концепции законопроекта, которая разработана министерством юстиции Казахстана, перечислены статьи уголовного кодекса, которые в качестве наказания предусматривают лишение гражданства республик, среди них — не только терроризм, но также госизмена и наемничество, сообщила вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина.

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© РИА Новости. Алексей Даничев
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Ранее в конституцию Казахстана были внесены дополнения, которые предполагают, что лишение гражданства допускается лишь по решению суда за терроризм, а также за причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Казахстана. Министерство юстиции Казахстана разработало концепцию законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан".

"Мы предполагаем, что будет 21 статья предусматривать лишение гражданства. Конечно, не все части этих статей: где-то часть вторая, где-то часть третья", — сказала Баймолдина журналистам.

По ее словам, "лишение гражданства будет назначаться как дополнительное наказание, причем на альтернативной основе". "Суд, исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела, будет применять (наказание в виде — ред.) лишения гражданства, либо не применять. Это будет зависеть от тех последствий, которые наступили", — пояснила Баймолдина.

"Многие статьи связаны с вооруженными, военными действиями, — сказала Баймолдина.

Это, в частности, статьи "применение запрещенных средств и методов войны", "нарушение законов и обычаев войны", "геноцид", "экоцид", "наемничество" (не все части, а вторая и четвертая), "нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой" (части вторая и третья), "государственная измена", "посягательство на жизнь первого президента республики Елбасы (Лидера нации — ред.), "посягательство на жизнь президента", "пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти, либо насильственное изменение конституционного строя республики" (часть третья), уточнила она. Также предлагается лишать гражданства по статье о "планировании, подготовке, развязывании или ведении агрессивной войны".

Сотрудники правоохранительных органов у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виктория Виатрис
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Кроме этого, предполагается введение дополнительного наказания в виде лишения гражданства по таким статьям, как "сепаратистская деятельность" (часть третья), "вооруженный мятеж" (части первая и вторая), "создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности" (часть третья), "диверсия", "акт терроризма" (часть третья), "создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности" (части первая и третья), "захват заложника" (часть третья), "нападение на здание, сооружение, средство сообщения и связи или их захват" (часть третья), "угон, равно захват воздушного или водного судна, либо железнодорожного подвижного состава" (часть третья), "сдача или оставление противнику средств ведения войны".

"Это такие виды преступлений, которые ведут за собой необратимые последствия, как для государства в целом, так и для больших групп населения", — сказала Баймолдина.

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