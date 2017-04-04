Минюст Казахстана предлагает лишать гражданства за терроризм и госизмену

АСТАНА, 4 апр — РИА Новости. В концепции законопроекта, которая разработана министерством юстиции Казахстана, перечислены статьи уголовного кодекса, которые в качестве наказания предусматривают лишение гражданства республик, среди них — не только терроризм, но также госизмена и наемничество, сообщила вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина.
"Мы предполагаем, что будет 21 статья предусматривать лишение гражданства. Конечно, не все части этих статей: где-то часть вторая, где-то часть третья", — сказала Баймолдина журналистам.
По ее словам, "лишение гражданства будет назначаться как дополнительное наказание, причем на альтернативной основе". "Суд, исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела, будет применять (наказание в виде — ред.) лишения гражданства, либо не применять. Это будет зависеть от тех последствий, которые наступили", — пояснила Баймолдина.
"Многие статьи связаны с вооруженными, военными действиями, — сказала Баймолдина.
Это, в частности, статьи "применение запрещенных средств и методов войны", "нарушение законов и обычаев войны", "геноцид", "экоцид", "наемничество" (не все части, а вторая и четвертая), "нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой" (части вторая и третья), "государственная измена", "посягательство на жизнь первого президента республики Елбасы (Лидера нации — ред.), "посягательство на жизнь президента", "пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти, либо насильственное изменение конституционного строя республики" (часть третья), уточнила она. Также предлагается лишать гражданства по статье о "планировании, подготовке, развязывании или ведении агрессивной войны".
"Это такие виды преступлений, которые ведут за собой необратимые последствия, как для государства в целом, так и для больших групп населения", — сказала Баймолдина.