Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров условились содействовать обеспечению режима прекращения огня в Сирии и продвижению переговорных процессов в Астане и Женеве, говорится в сообщении Кремля.

"Затронута проблематика сирийского урегулирования. Условлено, в частности, и далее содействовать обеспечению режима прекращения боевых действий в Сирии, продвижению переговорных процессов в Астане и Женеве", — отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы российско-турецких связей с учетом договоренностей, достигнутых 10 марта на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, информирует Кремль.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>