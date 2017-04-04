США будут поддерживать Россию в борьбе с экстремистами, заявил Теффт

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американский посол в РФ Джон Теффт заявил, что США будут поддерживать Москву в борьбе с экстремистами.

"Как сказала посол США при ООН Никки Хэйли, снимки погибших и раненых людей в Санкт-Петербурге разрывают сердце. Можете быть уверены, что США будут поддерживать Россию в борьбе с экстремистами, которые продолжают бессмысленно наносить вред невинным людям", — написал Теффт в ходе онлайн-чата на странице посольства США в Facebook

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.