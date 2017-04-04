Столтенберг рассказал о прогрессе в отношениях НАТО и России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что видит прогресс в отношениях Североатлантического альянса и России.

"Мы не сходимся во мнениях по многим вопросам, но все же мы достигли прогресса, например, в том, что касается прозрачности передвижения войск", — заявил Столтенберг в интервью газете Handelsblatt, отвечая на вопрос о том, видит ли он признаки улучшений в отношениях НАТО и России.

Он также отметил, что НАТО не желает конфронтации с Москвой и новой гонки вооружений. "Россия также остается нашим соседом, с которым мы должны и хотим находить общий язык. По этой причине мы не должны прекращать диалог с Россией", — заявил он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО серьезно относится к проблеме кибербезопасности и напомнил о возможности применения пятой статьи устава НАТО в случае кибернападения на ключевые объекты инфраструктуры альянса. Соответствующая статья устава предполагает возможность индивидуальной или совместной реакции стран альянса, вплоть до применения вооруженной силы, при нападении на одно из государств НАТО.

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко ранее отмечал, что Москва получает все больше сигналов, что НАТО хотела бы возобновить диалог, но на практике признаков разморозки нет. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к налаживанию равноправного диалога с альянсом и странами-участницами по всему комплексу проблем.