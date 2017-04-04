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В мире

Испания призывает Британию к здравому смыслу в спорах по Гибралтару

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (67)
14:1504.04.2017
(обновлено: 14:58 04.04.2017)
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Виды Испании. Архивное фото
© Fotolia/ flairimages

МАДРИД, 4 апр – РИА Новости. Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль призвала Великобританию "проявлять здравый смысл" в обсуждении вопроса Гибралтара, спор по которому обострился в последние дни между Мадридом и Лондоном из-за Brexit.

"Испания всегда заявляла и продолжит заявлять о своем суверенитете над Гибралтаром. Но очевидно: раз Гибралтар вместе с Великобританией, его ждет судьба Великобритании. Если они вне Великобритании, значит, вне Великобритании, со всеми последствиями. Это очень просто понять. Но устраивать борьбу или войны по этому вопросу – надо все-таки придерживаться здравого смысла", — призвала Коспедаль в интервью испанскому телевидению TVE.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо на территории Монастыря в Гибралтаре
© REUTERS/ Jon Nazca
На Гибралтаре попросили ЕС не упоминать территории в переговорах по Brexit
По ее словам, последние заявления британских политиков "скорее направлены на общественность внутри страны, чем являются пониманием, что они говорят".

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо раскритиковал власти Испании в провоцировании конфликта. "Испания что делает? Дает пинок, а потом говорит — успокойтесь", — заявил он.

Ранее председатель Европейского Совета Дональд Туск направил лидерам 27 стран ЕС проект стратегии переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза, согласно которому ни одно соглашение между ЕС и Лондоном не будет применено без договоренностей Соединенного Королевства с Испанией. Главы государств и правительств ЕС будут обсуждать его на встрече 29 апреля.

Морской порт Гибралтара. Архивное фото
© РИА Новости. Ольга Головко
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СМИ: ЕС поддержит позицию Испании по Гибралтару на переговорах по Brexit
Вопрос о территориальной принадлежности Гибралтара, которую оспаривают Британия и Испания, вновь возник после того, как министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что Мадрид не согласится в ходе переговоров по выходу Великобритании из ЕС с условиями, которые не будут отвечать ее интересам в вопросе Гибралтара. По его словам, распространение на Гибралтар любых соглашений в рамках будущих отношений Европейского союза и Великобритании "должно быть одобрено Испанией".

Официальный представитель британского премьера Терезы Мэй заявил, что Британия ожидает от ЕС коллегиального предложения по выходу из спора вокруг Гибралтара. Неизменность позиции Лондона по Гибралтару подтвердил глава МИД Борис Джонсон. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Великобритания будет защищать интересы жителей Гибралтара "любыми способами" в связи с последствиями, которые могут возникнуть в результате выхода из ЕС.

Британский парламентарий, бывший лидер Консервативной партии Майкл Ховард заявил, что страна готова защищать свои интересы в Гибралтаре, в том числе при помощи военных средств, как это было в случае с Фолклендами. Он напомнил, что тогда премьер-министр Маргарет Тетчер "направила оперативную группу через полмира, чтобы защитить свободу маленькой группы британцев от другой испаноязычной страны", и выразил уверенность, что нынешний премьер Мэй "продемонстрирует ту же решимость в защите жителей Гибралтара".

Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo/ Matt Dunham
Британские парламентарии недовольны уровнем подготовки Мэй к Brexit
Премьер Испании Мариано Рахой ранее заявлял, что, если Великобритания отказывается от общего рынка, жители Гибралтара также вынуждены будут остаться без него, если только Лондон не согласится на совместный суверенитет с Испанией над этой спорной территорией.

Гибралтар уже на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара.

Подробнее об истории отношений Великобритании и ЕС читайте в справке РИА Новости>>

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