Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге

АНКАРА, 4 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган направил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, сообщила правительственная газета Yeni Safak во вторник.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

"Хочу подчеркнуть, что Турция выражает солидарность России против этого подлого теракта. Наша страна, которая ведет борьбу с терроризмом долгие годы, очень хорошо понимает вашу боль. Решительно осуждаем это ужасное нападение", — говорится в сообщении.