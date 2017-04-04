Мэй заявила, что развивает отношения с Эр-Рияд не в ущерб для прав человека

ЛОНДОН, 4 апр – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью Sky News опровергла звучащие со стороны оппозиции предположения, что во имя укрепления торговых отношений с Саудовской Аравией она "закрывает глаза" на проблему прав человека в этой стране.

"У нас нет проблем с обсуждением сложных проблем с теми, с кем мы встречаемся, будь то Саудовская Аравия или кто-либо еще в мире. Важно, чтобы у нас были отношения и сотрудничество, позволяющие делать это", — сказала Мэй, во вторник отправившаяся в Саудовскую Аравию.

"Но мы также будем говорить об очень важных отношениях Великобритании с Саудовской Аравией, важных с точки зрения не только торговли, но также и безопасности. Наше сотрудничество и сотрудничество саудитов помогло нам спасти жизни в Великобритании", — подчеркнула Мэй.

Комментируя проблемы с соблюдением прав человека в Саудовской Аравии, премьер отметила: "В Британии есть давняя традиция защищать права человека там. И также в Британии есть давняя традиция защиты британских национальных интересов там".

В Саудовскую Аравию Мэй отправилась из Иордании, где провела вчерашний день и половину сегодняшнего. В Саудовской Аравии британский премьер пробудет до завтра. Саудовская Аравия – крупнейший торговый партнер Великобритании на Ближнем Востоке, объем британского экспорта товаров в эту страну в 2015 году составил 4,67 миллиарда фунтов стерлингов, услуг — 1,9 миллиарда.