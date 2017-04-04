В Брюсселе к посольству РФ несут цветы в память о жертвах ЧП в Петербурге

БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Букеты тюльпанов появились на фундаменте ограды рядом с посольством России в Брюсселе в память о погибших при взрыве в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.
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