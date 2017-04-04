В Мадриде вывесили российский флаг в память о жертвах взрыва в Петербурге

МАДРИД, 4 апр – РИА Новости. Российский флаг в память о жертвах взрыва в Санкт-Петербурге вывешен на балконе здания правительства сообщества Мадрид на центральной площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль, сообщили РИА Новости в правительстве сообщества.

Власти сообщества вывешивают флаги государств, которые становятся жертвами нападений. Так на балконе здания появлялись флаги Бельгии, Франции, Германии, США.

Цветы несут и к посольству России в Мадриде в знак скорби о погибших в теракте, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

После теракта в Санкт-Петербурге король Испании Фелипе VI позвонил российскому президенту Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования. Слова поддержки прозвучали и от премьера Испании Мариано Рахоя. "Осуждаю нападение в Санкт-Петербурге, которое пережил российский народ. Мои соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления раненым. Вместе с жертвами", — написал Рахой в Twitter.

С осуждением теракта в России выступило правительство Испании, оно выразило соболезнования близким жертв, властям и всему российскому народу. О солидарности с жителями Санкт-Петербурга написали в своих аккаунтах в Twitter главы МИД и МВД Альфонсо Дастис и Хуан Игнасио Соидо.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.