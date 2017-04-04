В Испании начался суд над дядей Асада по делу об отмывании денег

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании начала судебное разбирательство в отношении дяди президента Сирии Башара Асада по факту отмывания денег.

"Судья Национальной судебной коллегии Испании Хоске де ла Мальта поручил начать судебные проверки в рамках расследования в отношении бывшего вице-президента Сирии Рифата Асада, дяди действующего президента Сирии Башара Асада, по обвинению в отмывании денег криминальными организациями в провинциях Малаги Пуэрто-Банус и Марбелье", — говорится в сообщении коллегии.

Согласно судебной коллегии, судья постановил провести 15 обысков и допросов в рамках расследования, заблокировать текущие счета 16 физических и 76 юридических лиц, связанных с Рифатом Асадом. Сообщается, что задержания пока не планируются.

Как сообщается, Асад владеет недвижимостью в Испании общей стоимостью в 691 миллион евро. Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в судебных органах сообщает, что полиция начала обыски объектах недвижимости в Марбелье и Пуэрто-Банусе, принадлежащих ему и его семье. Также сообщается, что судья арестовал все имущество на время проведения расследования.

Родственник президента САР уже является фигурантом судебных разбирательств в другой европейской стране. Так, в апреле 2016 года во Франции началось расследование в отношении Рифата Асада по подозрению в неправомерном приобретении имущества на сумму 90 миллионов евро. В июне прокуроры Франции предъявили ему обвинения в коррупции. В начале сентября власти наложили арест на конезавод, несколько особняков и офисов Рифата Асада.