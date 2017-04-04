Экс-директор ЦРУ: не стоит исключать возможность связей Трампа с Москвой

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Экс-директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что пока нельзя исключать возможность того, что члены предвыборной кампании президента США Дональда Трампа имели связи с Москвой.

В СМИ появилась целая череда сообщений о якобы имевших место контактах представителей Трампа с "российской разведкой" или "российскими представителями" еще до президентских выборов. Все это уже привело к началу расследования, которое ведут в сенате и в палате представителей США. Директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что бюро расследует "российское вмешательство" в выборы США и "связи предвыборной кампании Трампа с Россией".

"Это продолжающиеся расследования. В данный момент было бы преждевременно принимать какие-либо решения или исключать что-либо", — заявил Бреннан в интервью телерадиокорпорации "Би-би-си".

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле назвали не опирающимися на факты.

Опровергает их и Белый дом, и сам Трамп, называя подобные сообщения "охотой на ведьм" и политически мотивированными действиями его противников в ответ на поражение на выборах. При этом известно, что изучаются связи с российскими чиновниками бывшего руководителя предвыборного штаба избранного президента США и экс-советника бывшего главы Украины Виктора Януковича Пола Манафорта и бывших советников Трампа Картера Пейджа и Роджера Стоуна. При этом команда Трампа заявляла, что даже не догадывается о причинах расследования.