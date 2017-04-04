Бишкек призвал дождаться выводов спецслужб по расследованию в Петербурге
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Необходимо дождаться выводов спецслужб касательно возможной связи подозреваемого в организации взрыва в Санкт-Петербурге с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*), заявил во вторник министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.
"Что касается возможной связи с "Исламским государством" — надо дождаться той работы, которую проведут наши спецслужбы, они дадут нам полную информацию по этому вопросу. Но то, что мы должны усиливать эту работу, еще раз показывает та ситуация, которая складывается во многих частях мира", — сказал Абдылдаев по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду, чтобы почтить память погибших при взрыве в петербургском метро.
Цветы и свечи еще вчера появились возле станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин в понедельник вечером в память о погибших возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Жители Латвии приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России в Риге.
Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины и выражают свои соболезнования в связи со взрывом.
Главы Крыма Сергей Аксенов и глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим на площади Ленина в Симферополе. В городе объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва в Санкт-Петербурге.
Цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Люди приходят к посольству России в центре Берлина, чтобы почтить память погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Первые букеты и свечи появились у ограды дипмиссии спустя несколько часов после известия о трагедии.
Люди приносят цветы и свечи в память о погибших в Петербурге к вестибюлю станции метро "Площадь Тукая" в Казани.
Цветы возле станции метро "Гражданский проспект" в Санкт-Петербурге.
Участники севастопольской акции памяти о погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге.
Акция памяти по погибшим в Петербурге на площади Ленина в Симферополе.
Юноша принес цветы к российскому посольству в США.
Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
В Париже во вторник у российского посольства прошел митинг памяти по погибшим в результате взрыва в Санкт-Петербурге. "Мы хотим засвидетельствовать свою дружбу, свою близость с Россией и ее народом", — рассказал организатор акции Андре Шанклю.
Он подчеркнул, что Москва и Бишкек активно задействуют механизмы сотрудничества в связи со взрывом в Петербурге.
"Механизмы существуют, и сегодня они активно задействованы. Самые плотные взаимоотношения между спецслужбами Кыргызской республики и Российской Федерации, между спецслужбами всех бывших стран, входящих в СНГ", — добавил Абдылдаев.