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В мире

Бишкек призвал дождаться выводов спецслужб по расследованию в Петербурге

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (320)
13:1304.04.2017
01060

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Необходимо дождаться выводов спецслужб касательно возможной связи подозреваемого в организации взрыва в Санкт-Петербурге с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*), заявил во вторник министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев.

Цветы на станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Алексей Даничев
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СМИ: в Киргизии допрашивают семью подозреваемого по делу о ЧП в Петербурге
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.

"Что касается возможной связи с "Исламским государством" — надо дождаться той работы, которую проведут наши спецслужбы, они дадут нам полную информацию по этому вопросу. Но то, что мы должны усиливать эту работу, еще раз показывает та ситуация, которая складывается во многих частях мира", — сказал Абдылдаев по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Цветы в память о погибших в Санкт–Петербурге
Девушка возлагает цветы к мемориалу города Ленинград на Аллее Городов-героев в Москве в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду, чтобы почтить память погибших при взрыве в петербургском метро.
Мужчина возлагает цветы у входа в вестибюль станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Цветы и свечи еще вчера появились возле станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в понедельник вечером в память о погибших возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Цветы и свечи у посольства РФ в Риге в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Сергей Мелконов
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Жители Латвии приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России в Риге.
Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
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Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Цветы у посольства РФ в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Стрингер
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Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины и выражают свои соболезнования в связи со взрывом.
Глава Крыма Сергей Аксенов, глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга в Симферополе.
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Главы Крыма Сергей Аксенов и глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим на площади Ленина в Симферополе. В городе объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва в Санкт-Петербурге.
Женщина возлагает цветы рядом со станцией метро Технологический институт в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Женщина пришла к посольству РФ в Берлине почтить память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Захари Шойрер
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Люди приходят к посольству России в центре Берлина, чтобы почтить память погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Первые букеты и свечи появились у ограды дипмиссии спустя несколько часов после известия о трагедии.
Люди приносят цветы и свечи к вестибюлю станции метро Площадь Тукая в Казани в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Люди приносят цветы и свечи в память о погибших в Петербурге к вестибюлю станции метро "Площадь Тукая" в Казани.
Цветы возле станции метро в Санкт-Петербурге. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Цветы возле станции метро "Гражданский проспект" в Санкт-Петербурге.
Участники акции памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга в Севастополе
© РИА Новости. Андрей Киреев
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Участники севастопольской акции памяти о погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге.
Участники акции памяти по погибшим в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга на площади Ленина в Симферополе
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Акция памяти по погибшим в Петербурге на площади Ленина в Симферополе.
Юноша принес цветы к посольству РФ в США почтить память погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Агарышев
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Юноша принес цветы к российскому посольству в США.
Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
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Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Митинг памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга у посольства РФ в Париже
© РИА Новости. Виктория Иванова
В Париже во вторник у российского посольства прошел митинг памяти по погибшим в результате взрыва в Санкт-Петербурге. "Мы хотим засвидетельствовать свою дружбу, свою близость с Россией и ее народом", — рассказал организатор акции Андре Шанклю.
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Цветы в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга на улице в Новосибирске
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Эксперт: машинист петербургского метрополитена очень точно оценил ситуацию
Он подчеркнул, что Москва и Бишкек активно задействуют механизмы сотрудничества в связи со взрывом в Петербурге.

"Механизмы существуют, и сегодня они активно задействованы. Самые плотные взаимоотношения между спецслужбами Кыргызской республики и Российской Федерации, между спецслужбами всех бывших стран, входящих в СНГ", — добавил Абдылдаев.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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