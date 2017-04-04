Бишкек призвал дождаться выводов спецслужб по расследованию в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (320)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Необходимо дождаться выводов спецслужб касательно возможной связи подозреваемого в организации взрыва в Санкт-Петербурге с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*), заявил во вторник министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.

"Что касается возможной связи с "Исламским государством" — надо дождаться той работы, которую проведут наши спецслужбы, они дадут нам полную информацию по этому вопросу. Но то, что мы должны усиливать эту работу, еще раз показывает та ситуация, которая складывается во многих частях мира", — сказал Абдылдаев по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что Москва и Бишкек активно задействуют механизмы сотрудничества в связи со взрывом в Петербурге.

"Механизмы существуют, и сегодня они активно задействованы. Самые плотные взаимоотношения между спецслужбами Кыргызской республики и Российской Федерации, между спецслужбами всех бывших стран, входящих в СНГ", — добавил Абдылдаев.