Министр обороны Украины обвинил Россию в более чем семи тысячах кибератак

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Украинский министр обороны Степан Полторак обвинил Россию в более чем 7 тысячах кибератак на Украину, при этом он не привел никаких доказательств.

По данным пресс-службы Минобороны Украины, соответствующее заявление министр сделал на брифинге в Оттаве.

"За последние три года Российская Федерация осуществила более 7 тысяч кибератак на Украину", – приводит его слова во вторник пресс-служба ведомства. При этом Полторак не привел никаких доказательств.

Комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.

По словам Полторака, Минобороны Украины будет сотрудничать с Канадой, в том числе, по вопросам киберзащиты.

На Западе уже не раз обвиняли Россию в причастности к хакерским атакам. Так, в октябре 2016 года американская разведка заявила, что российские хакеры стояли за кибератаками на избирательные системы в США, причем они действовали якобы по распоряжению Москвы. Никаких доказательств при этом власти США ни разу не предъявили. В Кремле эти обвинения назвали "абсолютно голословными".