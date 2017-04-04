Совет Киркука проголосовал за референдум о независимости Курдистана

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Совет иракской провинции Киркук во вторник проголосовал за проведение в провинции референдума о независимости Иракского Курдистана, сообщает телеканал Al Sumaria.

Как сообщают источники телеканала, решение принято большинством голосовавших, арабы и туркоманы бойкотировали голосование.

Ранее иракский курдский канал Rudaw сообщил, что иракские курды договорились провести референдум о независимости в 2017 году.

Отношения Иракского Курдистана с шиитским правительством в Багдаде на протяжении последних лет осложнились по ряду причин, в том числе из-за противоречий по поводу контроля над местными нефтяными месторождениями и доходами от них. Пришедший к власти в 2014 году премьер-министр Хайдер аль-Абади проводит курс на нормализацию отношений с Курдистаном и признавал за ним право на самоопределение.