На сирийско-турецкой границе задержали выходца из Чечни с взрывчаткой

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Генштаб Турции сообщил во вторник о задержании на турецко-сирийской границе выходца из Чечни, который имел при себе взрывчатку и намеревался совершить теракт.

"При попытке незаконного перехода границы из Сирии в Турцию в районе КПП Инанлы (провинции Килис) 4 апреля были задержаны 18 человек, в том числе 10 мужчин, четверо женщин и четверо детей. Среди задержанных был выходец из Чечни, который имел при себе 1,5 килограмма взрывчатого вещества, взрыватели и две гранаты", — говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого Генштаба.

Согласно сообщению, задержанный выходец из Чечни "намеревался совершить теракт в регионе", идет расследование.