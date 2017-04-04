ЕП осудил главу Еврогруппы за очередной отказ ответить на вопросы депутатов

БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент (ЕП) осуждает председателя Еврогруппы и министра финансов Нидерландов Йеруна Дейссельблума за его очередной отказ принять приглашение депутатов и ответить на их вопросы, на этот раз в рамках пленарной сессии европейской ассамблеи 3-6 апреля в Страсбурге, заявил глава ЕП Антонио Таяни.
В интервью, опубликованном 20 марта в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, Дейсселблум допустил замечание, которое можно было истолковать как сравнение стран Южной Европы с человеком, который тратит все свои деньги на "алкоголь и женщин". Высказывания Дейсселблума вызвали недовольство Испании и Италии, а премьер-министр Португалии Антониу Кошта призвал к отставке Дейссельблума, высказывания которого Лиссабон счел "расистскими и ксенофобскими". Глава Еврогруппы объяснил свои слова кальвинистской культурой и свойственной голландцам прямотой характера.
По данным агентства EFE, председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что глава Еврогруппы должен нести ответственность за свои слова.
Главой Еврогруппы является действующий министр финансов одной из стран еврозоны, в состав Еврогруппы выходят министры финансов остальных 18 государств объединения. Полномочия главы Минфина Нидерландов Дейссельблума в качестве руководителя Еврогруппы действуют до января 2018 года.