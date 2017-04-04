ЕП осудил главу Еврогруппы за очередной отказ ответить на вопросы депутатов

БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент (ЕП) осуждает председателя Еврогруппы и министра финансов Нидерландов Йеруна Дейссельблума за его очередной отказ принять приглашение депутатов и ответить на их вопросы, на этот раз в рамках пленарной сессии европейской ассамблеи 3-6 апреля в Страсбурге, заявил глава ЕП Антонио Таяни.

"Единодушное осуждение Европарламентом отказа Йеруна Дейссельблума участвовать в пленарном заседании. Лишения, которые испытывают граждане, заслуживают объяснения", — написал Таяни на своей странице в Twitter. Ранее он потребовал отставки председателя Еврогруппы после его высказываний в адрес стран Южной Европы — членов Евросоюза, вызвавших негодование у целого ряда евродепутатов.

В интервью, опубликованном 20 марта в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, Дейсселблум допустил замечание, которое можно было истолковать как сравнение стран Южной Европы с человеком, который тратит все свои деньги на "алкоголь и женщин". Высказывания Дейсселблума вызвали недовольство Испании и Италии, а премьер-министр Португалии Антониу Кошта призвал к отставке Дейссельблума, высказывания которого Лиссабон счел "расистскими и ксенофобскими". Глава Еврогруппы объяснил свои слова кальвинистской культурой и свойственной голландцам прямотой характера.

По данным агентства EFE, председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что глава Еврогруппы должен нести ответственность за свои слова.

К требованию об отставке Дейсселблума присоединился ряд политических групп ЕП, в том числе: Европейская народная партия, Партия европейских социалистов, Альянс европейских консерваторов и реформистов, Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера и Альянс либералов и демократов за Европу. Как сообщает агентство, лидеры этих партий считают отношение главы Еврогруппы к южным странам Европы неприемлемым.

Главой Еврогруппы является действующий министр финансов одной из стран еврозоны, в состав Еврогруппы выходят министры финансов остальных 18 государств объединения. Полномочия главы Минфина Нидерландов Дейссельблума в качестве руководителя Еврогруппы действуют до января 2018 года.