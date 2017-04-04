Жители Вены несут цветы к посольству России после трагедии в Петербурге

ВЕНА, 4 апр — РИА Новости. Жители Вены во вторник приносят к посольству РФ в центре города цветы‎, иконы и свечи в память о погибших накануне в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

По словам собеседника агентства, сообщения со словами сочувствия поступают в посольство по электронной почте и в социальных сетях с вечера понедельника.

У здания миссии лежат букеты роз и тюльпанов, стоят несколько икон, свечки.

"Мы сердечно благодарим всех людей, которые выразили нам свою солидарность‎ в связи со вчерашним терактом в Санкт-Петербурге. Спасибо большое", — добавили в посольстве.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.

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