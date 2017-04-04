Глава МИД Японии оставил запись в книге соболезнований в посольстве России

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (320)

ТОКИО, 4 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида посетил во вторник российское посольство в Токио и выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, сообщает японский МИД.

Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ, Кисида оставил запись в книге соболезнований и встретился с послом Евгением Афанасьевым.

МИД Японии распространил по этому поводу сообщение, в котором говорится, что Кисида "выразил крепкую солидарность народу России" и передал послу соболезнования погибшим, пожелав при этом скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнование президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

Накануне около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.