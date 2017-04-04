В Греции россиянина арестовали за ограбление квартиры

АФИНЫ, 4 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Банда грабителей, задержанная при ограблении квартиры в афинском районе Палео Фалиро, оказалась интернациональной – в нее входили россиянин, армянин и молдаванин, сообщает Афинское агентство новостей.

Накануне СМИ писали, что в банду входили грузины.

Четверо преступников пытались ограбить квартиру, где проживала пожилая семья. В доме была установлена видеокамера, и сын хозяйки, увидев ограбление в режиме реального времени, сразу вызвал полицию. СМИ назвали ограбление кинематографическим — преступники убегали по балконам от полицейских, окруживших здание. Двое преступников арестованы, один упал с седьмого этажа и разбился насмерть, а четвёртого ищут.

"По информации полиции, арестованные: 40-летний русский — старый знакомый правоохранительных органов и 35-летний гражданин Армении. Россиянин был арестован в первый раз в 2007 год как член преступной организации, совершившей ряд вооруженных ограблений и, судя по его досье, два года спустя он снова участвовал в ограблении отделения Eurobank в Каллифее (район Афин), где вместе с соучастниками ранил частного охранника, который пытался преследовать их. В июле 2011 года русский был вновь арестован вместе с четырьмя сообщниками после ограбления почтового отделения в Керацини. Он был освобожден из тюрьмы в 2015 году", — пишет агентство.

Арестованный 35-летний армянин ранее задерживался за кражу.

Погибший 41-летний молдаванин, по данным полиции, арестовывался за соучастие в убийстве во время вооруженного ограбления ювелирного магазина в Пирее, во время которого был смертельно ранен владелец магазина. Он был осужден за кражу и освобожден в 2015 год с ограничительными условиями.

Личность четвертого участника банды до сих пор не установлена.

У арестованных были изъяты сумка с пистолетом и револьвером, пневматическим пистолетом и копией пистолета, ювелирные изделия и ценности из квартиры ограбленной женщины.