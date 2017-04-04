В Киеве заявили, что сократили отставание в подготовке к "Евровидению"

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Украина с декабря 2016 года сократила отставание в подготовке к конкурсу "Евровидение-2017" с двух месяцев до нескольких часов, заявил замглавы Госкомтелерадио Николай Билоус.

"Если в декабре мы отставали на два месяца, то по состоянию на сегодня мы отстаём на 6-8 часов от того календарного плана, который есть", — сказал Билоус во вторник на заседании коллегии Госкомтелерадио Украины, посвящённом подготовке к конкурсу "Евровидение-2017".

Он отметил, что сейчас подготовка к конкурсу ведется в основном по утвержденному плану, в ближайшее время на территории Международного выставочного центра (МВЦ), где пройдет конкурс, начнется установка сцены и зрительских мест.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБ Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.