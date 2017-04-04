Япония не опасается осложнений торговли с США из-за политики Трампа

ТОКИО, 4 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония не опасается, что распоряжение президента США Дональда Трампа выявить причины торгового дефицита как-то повлияет на торговлю между двумя странами, заявил во вторник японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

"Торговых барьеров у нас не существует, мы не дискриминируем иностранные товары", — приводит его слова агентство Киодо

Он подчеркнул, что торговая система Японии полностью открыта. "Мы не думаем, что (распоряжение Трампа — ред.) вызовет проблему", — сказал министр.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал указ, который предписывает министерствам и ведомствам в 90-дневный срок определить основные причины торгового дефицита страны. В ходе предвыборной кампании он обещал пересмотреть торговые соглашения США с другими странами, если выяснится, что они не приносят выгоды американским производителям и работникам.