Ле Пен: французы должны выбирать, хотят ли они остаться в Евросоюзе

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обещает после победы на выборах за шесть месяцев договориться с Европейским союзом о "возврате Франции четырех суверенитетов".
"Я ясно даю понять, что я себе даю шесть месяцев, чтобы договориться с Европейским союзом о возврате нам четырех суверенитетов, без которых мы не можем спасти нашу экономику. И по окончании шести месяцев французы будут принимать решения", — сказал Ле Пен в интервью телеканалу Public Senat.
"Французы должны иметь возможность выбирать, хотят ли они оставаться в ЕС", — добавила Ле Пен. По ее словам, если переговоры с ЕС увенчаются успехом, лидер Нацфронта посоветует французам оставаться "в этом новом Европейском союзе", в случае провала переговоров не останется другого выбора, как выйти из состава ЕС.
Также Ле Пен отметила, что намерена "провести большую территориальную реформу", так как она верит в "три эшелона — коммуну, департамент, нацию".
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.