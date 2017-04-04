Ле Пен: французы должны выбирать, хотят ли они остаться в Евросоюзе

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обещает после победы на выборах за шесть месяцев договориться с Европейским союзом о "возврате Франции четырех суверенитетов".

"Я ясно даю понять, что я себе даю шесть месяцев, чтобы договориться с Европейским союзом о возврате нам четырех суверенитетов, без которых мы не можем спасти нашу экономику. И по окончании шести месяцев французы будут принимать решения", — сказал Ле Пен в интервью телеканалу Public Senat.

"Французы должны иметь возможность выбирать, хотят ли они оставаться в ЕС", — добавила Ле Пен. По ее словам, если переговоры с ЕС увенчаются успехом, лидер Нацфронта посоветует французам оставаться "в этом новом Европейском союзе", в случае провала переговоров не останется другого выбора, как выйти из состава ЕС.

Ле Пен добавила, что французам не стоит бояться референдума, так как решение принимают они сами. Она в очередной раз заявила, что если "проиграет этот референдум", то будет готова сложить с себя обязанности.

Также Ле Пен отметила, что намерена "провести большую территориальную реформу", так как она верит в "три эшелона — коммуну, департамент, нацию".

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.