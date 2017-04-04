Японский истребитель F-15 экстренно сел в аэропорту Комацу

ТОКИО, 4 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Японский военный истребитель F-15 совершил экстренную посадку в аэропорту Комацу (префектура Исикава) на побережье Японского моря в связи с сигналом о неисправности, сообщило агентство Киодо.

По данным аэропорта, на которые ссылается агентство, никто не пострадал, утечки топлива у истребителя отмечено не было. Посадка была предпринята после сигнала о неисправности системы торможения.

В январе этого года, также аварийную посадку на Окинаве совершил американский ударный вертолет AH-1 "Cobra". В декабре 2016 года там же на Окинаве недалеко от берега в море рухнул конвертоплан Osprey во время учений по дозаправке в воздухе.