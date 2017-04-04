Число жертв штормового ветра на юго-востоке США достигло пяти человек

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сильный штормовой ветер, обрушившийся на юго-восточные штаты США, унес жизнь еще одного человека, тем самым увеличив общее число жертв непогоды до пяти человек, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей экстренных служб.

В воскресенье сильный порыв ветра сорвал передвижной дом с основания в американском штате Луизиана. При этом погибли мать и дочь. В понедельник штормовой ветер перевернул еще один передвижной дом уже в штате Южная Каролина, в результате чего погиб один человек. Ранее сообщалось и о других жертвах.

Метеорологи предупреждают, что шторм движется по побережью с юга на восток. В части штатов начиная с Джорджии до Северной и Южной Каролины возможны торнадо и сильные порывы ветра.

Власти штатов призывают жителей в случае шторма укрыться в комнате без окон и многочисленных дверей, держать при себе заряженные телефоны и покинуть передвижные дома.