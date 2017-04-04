Число жертв штормового ветра на юго-востоке США достигло пяти человек

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сильный штормовой ветер, обрушившийся на юго-восточные штаты США, унес жизнь еще одного человека, тем самым увеличив общее число жертв непогоды до пяти человек, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей экстренных служб.
Метеорологи предупреждают, что шторм движется по побережью с юга на восток. В части штатов начиная с Джорджии до Северной и Южной Каролины возможны торнадо и сильные порывы ветра.
Власти штатов призывают жителей в случае шторма укрыться в комнате без окон и многочисленных дверей, держать при себе заряженные телефоны и покинуть передвижные дома.