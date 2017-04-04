Лавров заявил о сближении позиций Азербайджана и Армении по Карабаху

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Благодаря содействию посредников Баку и Ереван существенно сблизили позиции по решению карабахской проблемы, базовые принципы урегулирования в основном согласованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Искренне заинтересованы в том, чтобы в регион вернулись мир и спокойствие, чтобы там перестали гибнуть люди, открылись границы, возобновились экономические обмены. Делаем для этого все возможное. Осуществляем свою посредническую миссию как самостоятельно, так и вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ – США и Францией. Благодаря содействию посредников сторонам удалось существенно сблизить позиции по многим спорным моментам. В основном согласованы базовые принципы урегулирования", — заявил Лавров в статье "Партнерство, основанное на доверии: к 25-летию дипломатических отношений России и Азербайджана", публикуемой газетой "Бакинской рабочий".

При этом Лавров отметил, что Азербайджан и Армения "по-разному видят последовательность воплощения в жизнь" указанных базовых принципов.

"В этой связи наша задача состоит в том, чтобы помочь сторонам найти сбалансированное решение на основе имеющихся наработок. Рассчитываем, что Баку и Ереван смогут проявить политическую волю, готовность к взаимным уступкам. Это необходимо для того, чтобы переговорный процесс был результативным", — сказал российский министр.

По его словам, "важным условием движения вперед остаются общее снижение напряженности в зоне конфликта и отказ от попыток силовых методов его решения". "В свою очередь Россия готова поддержать вариант решения проблемы, который устроит все вовлеченные стороны, а в случае достижения договоренности – выступить вместе с другими посредниками гарантом урегулирования", — добавил Лавров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>