Жители Киргизии несут цветы к российскому посольству

БИШКЕК, 4 апр – РИА Новости. Граждане Киргизии несут цветы к посольству России в центре Бишкека в память о погибших при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь посольства Дарья Пахомова.

"Люди несут цветы. Я утром видела букеты у входа", — сказала она. По словам Пахомовой, в связи с трауром на здании посольства также приспущен флаг Российской Федерации.

Ранее президент Киргизии осудил бесчеловечный акт в метро Санкт-Петербурга, нацеленный на мирных граждан.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Паника, крики и дым - первые кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.