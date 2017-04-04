В МВД Казахстана после взрыва в Петербурге коллеги из России не обращались

АЛМА-АТА, 4 апр — РИА Новости, Михаил Егорин. Российские правоохранительные органы, ведущие следствие по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга, не обращались к казахстанским коллегам за помощью в проведении расследования, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы МВД Казахстана Алмас Садубаев.

"Нет, у нас нет (обращений от российских правоохранителей — ред.)", — сообщил Садубаев, отвечая на соответствующий вопрос.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

Ранее МИД Казахстана прокомментировал сообщения ряда СМИ, написавших, что к взрыву может быть причастен гражданин республики Максим Арышев, проживающий в Санкт-Петербурге. По данным внешнеполитического ведомства республики, к настоящему времени среди опознанных тел граждан Казахстана нет. Поиск Арышева, переставшего выходить на связь после взрыва в метро, продолжается.