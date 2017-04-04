Данных о пострадавших при взрыве в Петербурге гражданах Казахстана пока нет

АСТАНА, 4 апр — РИА Новости. Подтвержденных данных о том, что при взрыве в метро Санкт-Петербурга пострадали граждане Казахстана, нет, сказал руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Когда у российских правоохранительных органов будут полные списки погибших и пострадавших, мы сможем иметь на руках данные о том, были ли среди них наши граждане. К этому моменту подтвержденных сведений о том, что среди погибших и пострадавших есть граждане Казахстана, нет", — сказал Жайнаков журналистам.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.