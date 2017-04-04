В Южной Корее умерла очередная жертва секс-рабства японских солдат

ТОКИО, 4 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Число остающихся в живых кореянок — жертв секс-рабства японских солдат времен Второй мировой войны — сократилось до 38 после того, как во вторник утром в возрасте 99 лет скончалась бывшая невольница Ли Сун Док, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.

Изначально в составленном правительством Южной Кореи списке жертв борделей для японских солдат значилось 238 кореянок, которых считают жертвами военных преступлений Японии в годы колониализма на Корейском полуострове (1910-1945 гг.).

По опубликованным ранее данным южнокорейских властей, около 200 тысяч женщин, главным образом кореянок, попали в рабство японских солдат. Средний возраст остающихся в живых составляет 90 лет. Вместе с тем, остается неясным, остались ли в живых бывшие невольницы японских солдат на территории КНДР.

В конце 2015 года была достигнута договоренность Японии и Южной Кореи об урегулировании проблемы путем создания под эгидой Токио специального фонда в помощь оставшимся в живых пленницам японских военных борделей. Со своей стороны южные корейцы обещали убрать памятник кореянки в собирательном образе жертв сексуального насилия перед посольством Японии в Сеуле.

Несмотря на это похожий памятник был потом открыт в южнокорейском городе Пусан перед японским генконсульством, что было воспринято Японией как нарушение обязательств Южной Кореей. МИД Японии 9 января временно отозвал посла из Сеула.

Во вторник посол Японии в Южной Корее Ясумаса Нагаминэ возвращается в Сеул, чтобы поддержать отношения двух стран в преддверии намеченных на 9 мая досрочных выборов южнокорейского президента.

Экс-глава государства Пак Кын Хе была отстранена от власти и арестована на прошлой неделе по подозрениям в причастности к крупному коррупционному скандалу.

Накануне глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что Токио "необходимо в достаточной мере подготовиться к следующей администрации" Южной Кореи. Обе страны считаются ближайшими военными союзниками США в Азиатско-тихоокеанском регионе, и судьба этого альянса во многом зависит от омраченных прошлым отношений между Сеулом и Токио.