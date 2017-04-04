СМИ: на место президента Южной Кореи претендуют пять кандидатов

ТОКИО, 4 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Пятеро кандидатов претендуют на место президента Южной Кореи в преддверии намеченных на 9 мая досрочных выборов, передает телеканал YTN.

По последним рейтингам, лидирует из них кандидат от крупнейшей оппозиционной Демократической партии Мун Чжэ Ин, который удерживает около 30% голосов в свою поддержку.

От центристской "Народной партии" ему противостоит Ан Чхоль Су, он также набирает популярность, достигшую отметки 20% симпатизирующих.

Как отмечает агентство Рёнхап, на выборах 2012 года эти два политика объединили свои усилия против Пак Кын Хе, которая стала президентом, но была отстранена от власти по импичменту и ныне находится под арестом.

Консервативная "Партия свободной Кореи" выдвинула своим кандидатом губернатора провинции Кёнсан-Намдо Хон Чжун Пхё, а отколовшаяся от правящего лагеря "Справедливая политическая партия" выбрала для предвыборной борьбы своего претендента на пост президента страны Ю Сон Мина.

Южнокорейская "Партия справедливости", которую называют "прогрессивной" политической силой, выставляет на выборы кандидатуру депутата южнокорейского парламента Сим Сан Чжона.

Выборы президента Республики Корея проводятся досрочно в связи с отстранением от власти и арестом экс-президента Пак Кын Хе. Прокуратура обвиняет бывшего президента во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу.