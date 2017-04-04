Премьер Японии выразил соболезнования России в связи со взрывом в метро

ТОКИО, 4 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, передало во вторник агентство Киодо.

"Террор абсолютно недопустим. В этой сложной ситуации Япония вместе с президентом Путиным и вместе с народом России", — приводит агентство слова Абэ.

Как сообщалось ранее, в конце апреля японский премьер собирается посетить с визитом Россию.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.