Россия работает над полным выполнением договора с США по СНВ-3

ООН, 4 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Россия работает над полным выполнением договора с США о сокращении наступательных вооружений (СНВ), заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев.

Выступая на сессии Комиссии ООН по разоружению, Ильичев подчеркнул, что "Россия полностью разделяет благородную цель построения безъядерного мира и подтверждает эту принципиальную позицию конкретными шагами".

"Уже третье десятилетие мы последовательно проводим поэтапное крупномасштабное и беспрецедентное по масштабам сокращение российских ядерных арсеналов. В настоящее время планомерно ведём дело к полноформатному выполнению российско-американского Договора о СНВ", — заявил представитель РФ.

При этом он отметил, что дальнейший прогресс в области ядерного разоружения "невозможен без серьёзной подготовительной работы", которая должна строиться на принципе "укрепления стратегической стабильности, равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств". "Считаем, что приоритетом на данном этапе должна быть серьёзная совместная работа по формированию условий, которые реально способствовали бы ядерному разоружению", — сказал Ильичев.

В 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соглашение СНВ-3, которое вступило в силу в 2011 году, предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет. Позднее президент США Барак Обама выступил с инициативой о дальнейшем сокращении арсеналов двух стран еще на треть, но Москва его отвергла, сославшись на расширение ПРО США и другие нерешенные вопросы двусторонних отношений.

Президент США Дональд Трамп в опубликованном в середине января интервью британской газете Times заявил, что намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с Россией по ядерному разоружению. Он также рассказал о возможности достичь с Москвой соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.

МИД РФ заявлял, что Москва считает СНВ-3 "взаимополезным инструментом, сбалансированным, не содержащим никаких односторонних уступок кому бы то ни было и реально укрепляющим безопасность сторон".