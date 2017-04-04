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В мире

Россия работает над полным выполнением договора с США по СНВ-3

02:5204.04.2017
(обновлено: 03:21 04.04.2017)
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Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости. Эдуард Песов
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ООН, 4 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Россия работает над полным выполнением договора с США о сокращении наступательных вооружений (СНВ), заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев.

Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото
© AFP 2017/ Wojtek Radwanski
У США создается иллюзия безнаказанности применения СНВ, считают в Генштабе

Выступая на сессии Комиссии ООН по разоружению, Ильичев подчеркнул, что "Россия полностью разделяет благородную цель построения безъядерного мира и подтверждает эту принципиальную позицию конкретными шагами".

"Уже третье десятилетие мы последовательно проводим поэтапное крупномасштабное и беспрецедентное по масштабам сокращение российских ядерных арсеналов. В настоящее время планомерно ведём дело к полноформатному выполнению российско-американского Договора о СНВ", — заявил представитель РФ.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
© AFP 2017
Генерал США: ликвидация договора СНВ-3 приведет к гонке ядерных вооружений

При этом он отметил, что дальнейший прогресс в области ядерного разоружения "невозможен без серьёзной подготовительной работы", которая должна строиться на принципе "укрепления стратегической стабильности, равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств". "Считаем, что приоритетом на данном этапе должна быть серьёзная совместная работа по формированию условий, которые реально способствовали бы ядерному разоружению", — сказал Ильичев.

В 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соглашение СНВ-3, которое вступило в силу в 2011 году, предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет. Позднее президент США Барак Обама выступил с инициативой о дальнейшем сокращении арсеналов двух стран еще на треть, но Москва его отвергла, сославшись на расширение ПРО США и другие нерешенные вопросы двусторонних отношений.

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее. 6 марта 2017
© AP Photo/ U.S. Force Korea
Система ПРО США в Южной Корее нарушает договор СНВ-3, заявили в Совфеде

Президент США Дональд Трамп в опубликованном в середине января интервью британской газете Times заявил, что намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с Россией по ядерному разоружению. Он также рассказал о возможности достичь с Москвой соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.

МИД РФ заявлял, что Москва считает СНВ-3 "взаимополезным инструментом, сбалансированным, не содержащим никаких односторонних уступок кому бы то ни было и реально укрепляющим безопасность сторон".

© Инфографика
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Договор по СНВ-3
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр Сергеевич
Что-то не нравятся мне такие заголовки...
03:52
04.04.2017
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