ОАГ проводит заседание по Венесуэле, Каракас назвал это переворотом

МЕХИКО, 4 апр — РИА Новости. Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в понедельник вечером все-таки собрался на чрезвычайную сессию по ситуации в Венесуэле, несмотря на решение председательствующей Боливии перенести заседание.

Как сообщает канал Globovision, представитель Боливии отказался участвовать в заседании, назвав его созыв незаконным. Представитель Венесуэлы Самуэль Монкада в свою очередь заявил о "государственном перевороте внутри ОАГ" и также покинул зал заседаний.

Изначально заседание было созвано по инициативе Аргентины, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, США, Гондураса, Ямайки, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу, Санта-Люсии и Уругвая.

Причиной стало решение Верховного суда (ВС) Венесуэлы о передаче функций законодательной власти от оппозиционного парламента самому суду. Однако позднее ВС пересмотрел свое решение после заявления генерального прокурора страны Луисы Ортеги, которая назвала его неконституционным.

Теперь временное председательство на время заседания передано Гондурасу. Участники мероприятия ОАГ начали обсуждение резолюции по ситуации в Венесуэле, представленной делегатом от Перу. В тексте утверждается, что власти Венесуэлы нарушили конституционный порядок решениями ВС страны, и важно восстановить его в полном объеме. Это заявление поддерживают 13 стран региона.

По сообщению портала Nacional, после трех часов обсуждения чрезвычайная сессия постоянного совета ОАГ была прервана.