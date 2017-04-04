Лидер демократов выразил соболезнования в связи со взрывом в Петербурге

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в понедельник выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга и высказал надежду, что виновные в преступлении будут привлечены к ответственности.

"Наши молитвы с семьями погибших этим утром в России, желаю быстрого выздоровления пострадавшим и надеюсь, что виновные будут привлечены к ответственности", — написал политик в Twitter.

Ранее о готовности помочь в расследовании взрыва заявил представитель Белого дома Шон Спайсер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что российские и американские представители в связи с преступлением связывались по дипломатическим каналам.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.