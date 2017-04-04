Hilcorp оценила объем утечки нефти на Аляске

МЕХИКО, 4 апр — РИА Новости. Объем утечки нефти на подводном трубопроводе на Аляске может составлять около 11 литров, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление владельца проекта компанию Hilcorp Alaska.

Утечка нефти в заливе Кука у берегов Аляски, критичная для редкого вида обитающей в районе белухи, была обнаружена в субботу, между двумя платформами компании. В воскресенье Hilcorp удалила всю нефть из подводного трубопровода.

Оценка объема утечки проведена исходя из размера масляного пятна, сообщила представительница компании Лори Нельсон. По ее словам, в настоящее время пятно удалено, что подтверждают проведенные в воскресенье и понедельник несколько осмотров территории с воздуха.

Причина утечки, которая стала уже второй для компании с начала года, пока неизвестна.

Нефтяные пленки могли угрожать белухам залива Кука, которых осталось 340 особей, сообщал ранее американский Центр биологического разнообразия (Center for Biological Diversity).