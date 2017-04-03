Организатор вечеринки русских девушек в Мадриде ждет извинений от ресторана

МАДРИД, 3 апр — РИА Новости. Организатор вечеринки русскоязычных жительниц Мадрида не будет забирать из полиции заявление о дискриминации, которое было подано в отношении менеджера ресторана, якобы допустившего националистические высказывания, пока руководство группы Sagardi не принесет официальные извинения, сообщила Анастасия Самоторова РИА Новости.

Один из баскских ресторанов группы Sagardi, расположенный в Мадриде, оказался в центре скандала после того, как организатор вечеринки Анастасия Самоторова на странице "Доброе утро, Мадрид!" сообщила, что ей было отказано в брони по причине национальности, менеджер якобы заявил, что "люди происхождением из России не приветствуются". Вечеринку собирались провести для около сотни человек — русскоязычных девушек, живущих в Мадриде, их мужей и друзей. В результате Анастасия написала заявление в полицию, владелец группы баскских ресторанов Микель Лопес де Виньаспре позвонил ей и извинился, но вечеринку провели в другом месте. Виньаспре в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что сотрудник допустил националистические высказывания, заявив, что вечеринку ресторан не мог принять из-за "формата заведения".

"Мы в контакте с главой компании, я его извинения лично приняла. Но я не буду забирать заявление из полиции. Пусть все, что Микель мне лично говорит, пусть разместят официально на своей странице. Если открыто тебе говорят, что русскоговорящие не приветствуются — это национализм или нет? Пусть они решат, в какой форме они хотят извиниться, я почитаю и посмотрю. Те извинения, которые Микель приносит в телефонном разговоре, лично мне достаточны. Не принесут — мы пойдем в суд", — сказала Анастасия.

"Мне было бы достаточно, чтобы Микель на официальной странице в Facebook извинился за недопонимание перед российским сообществом и русскоговорящими девочками", — добавила организатор вечеринки. По ее словам, извинений, которые были опубликованы в одном из комментариев на странице и в которых отказ связан с другим форматом заведения, недостаточно.

По ее словам, владелец ресторана "не может знать, были националистические высказывания или нет" со стороны директора ресторана в Мадриде Диего Фуэнтеса. "У меня есть свидетели, мы разговаривали по телефону. Он сказал именно то, что я написала в исковом заявлении. Я два раза уточнила: "Я вас понимаю правильно, что русскоговорящие не приветствуются в вашем заведении" или что "русскоговорящие девушки не формат вашего заведения"? Он разозлился, сказал "не формат", — рассказала Самоторова.

По ее словам, объяснение руководства о том, что вечеринку невозможно было провести из-за "формата заведения", неприемлемы. "Говорить, что "не формат" — это ложь. У них ресторан отделен от бара — ресторан на одном этаже, бар на другом, бар вместительный. Я никогда не буду проводить мероприятие, если вижу, что по формату оно не подходит. Значит, русские для них были "не формат"? Думали, что мы что-то устроим, уйдем, не заплатив? Sagardi постоянно устраивают вечеринки после работы по четвергам — выпивка и закуски, абсолютно наш формат. Почему тогда мы "не формат"?", — добавила Анастасия.

По ее словам, владелец группы Sagardi в телефонном разговоре сказал, что "ему неудобно за поведение сотрудника, что он некорректно себя вел, возможно, позволил себе некорректные высказывания в адрес российского сообщества, что произошло недопонимание, что он приносит извинения лично мне и российскому сообществу и приглашает нас в ресторан в субботу". "Но он не говорил, что извиняется за то, что они не приняли нас из-за того, что мы — русские", — добавила она.