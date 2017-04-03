Трамп не ответил СМИ, говорил ли он с Путиным после взрыва в Петербурге

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос СМИ о том, говорил ли он с российским президентом Владимиром Путиным в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

"Он проигнорировал вопрос о том, говорил ли он с Путиным об атаке, совершенной в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении пула Белого дома.

Журналисты задали соответствующий вопрос американскому лидеру во время протокольной встречи с его египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

В понедельник около 14.30 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося погибли десять человек, 37 госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>