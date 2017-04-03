Тим Кук на русском выразил соболезнования пострадавшим в метро Петербурга

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (191)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава IT-гиганта Apple Тим Кук в своем микроблоге в Twitter на русском языке выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Искренние соболезнования всем, кого коснулась трагедия в Санкт-Петербурге 🇷🇺 — Tim Cook (@tim_cook) 3 апреля 2017 г.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося 10 человек погибли, 37 госпитализированы.

Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), следователи также намерены проверить и все другие возможные версии этого происшествия.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>