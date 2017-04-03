Трампу доложили о ЧП в России

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (170)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу сообщили о ситуации в России, заявила телеканалу CNN первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Более подробной информации нет, отмечает телеканал.

В понедельник около 14.30 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося погибли десять человек, 37 госпитализированы.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>