Генсек ОБСЕ выразил соболезнования жителям Петербурга после взрыва в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (171)

ВЕНА, 3 апр — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер назвал "ужасными новостями" сообщения о взрыве в метро Санкт-Петербурга.

"Ужасные новости о взрывах в метро Санкт-Петербурга. Мои глубокие соболезнования семьям погибших", — говорится в сообщении Заньера в Twitter.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли девять человек и более 20 пострадали.

Horrific news about the explosions in St #Petersburg metro. My deepest condolences to families of the victims. @mfa_russia — lamberto zannier (@lamzannier) 3 апреля 2017 г.

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