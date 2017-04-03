Генсек ОБСЕ выразил соболезнования жителям Петербурга после взрыва в метро

ВЕНА, 3 апр — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер назвал "ужасными новостями" сообщения о взрыве в метро Санкт-Петербурга.
"Ужасные новости о взрывах в метро Санкт-Петербурга. Мои глубокие соболезнования семьям погибших", — говорится в сообщении Заньера в Twitter.
В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли девять человек и более 20 пострадали.
Horrific news about the explosions in St #Petersburg metro. My deepest condolences to families of the victims. @mfa_russia— lamberto zannier (@lamzannier) 3 апреля 2017 г.
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