Киевский метрополитен призвал к бдительности после ЧП в Петербурге

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Киевский метрополитен призвал пассажиров быть бдительнее и сообщать о любых находках после взрыва в метро в Санкт-Петербурге, сообщается в понедельник на официальной странице метрополитена в Facebook.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), при взрыве погибли девять человек и более 20 пострадали.

"Лондон, Брюссель, Москва, Стамбул, Санкт-Петербург… далеко не полный перечень городов, где произошли теракты в метрополитене. Мы сочувствуем каждой семье и каждому пассажиру, которого коснулась такая трагедия", — говорится в сообщении.

В предприятии отметили, что за последние годы киевский метрополитен получил более 150 анонимных звонков о минировании.

"Постоянно проводятся осмотры станций, работают кинологи и правоохранители. Мы призываем пассажиров не оставлять вещи в вагонах и сообщать о любых находках и ни в коем случае не осматривать их самостоятельно", — заявили в метрополитене.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>