В Анкаре приняли дополнительные меры безопасности после взрыва в Петербурге

АНКАРА, 3 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Дополнительные меры безопасности приняты в метро Анкары после взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель администрации метрополитена турецкой столицы.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), есть погибшие и раненые.

"Наши меры безопасности всегда находятся на высоком уровне. Однако после каждого такого происшествия в любой стране мира мы еще больше их усиливаем. Сразу как только мы узнали о трагедии в России, были даны соответствующие указания всем подразделениям метрополитена Анкары. Дополнительные меры приняты также со стороны полиции, которая работает в метро", — сказал собеседник агентства.

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