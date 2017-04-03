В МИД Словакии шокированы сообщениями о взрыве в метро в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак завил, что он шокирован сообщениями о взрыве в метро Санкт-Петербурга.

В понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые.

"Шокирован взрывами, в результате которых погибли 10 человек и еще десятки получили ранения в метро Санкт-Петербурга. Мы должны бороться с терроризмом, где бы он ни проявлял свою уродливую природу", — написал в своем микроблоге в Twitter Лайчак.

Shocked by blasts killing 10 in St Petersburg metro and injuring dozens more. We must fight terrorism wherever it raises its ugly head! — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) 3 апреля 2017 г.

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