Генсек НАТО выразил соболезнования России в связи со взрывом в Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (131)

ЛЮКСЕМБУРГ, 3 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования российскому народу в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

Deepest sympathy to those affected by the #StPetersburg metro explosion, their loved ones and the Russian people. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 3 апреля 2017 г.

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"Глубочайшие соболезнования тем, кого затронул взрыв в метро Санкт-Петербурга, их любимым и российскому народу", — написал генсек альянса в Twitter.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>