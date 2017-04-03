Трамп заинтересовался "российскими связями" брата главы кампании Клинтон

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заинтересовался деятельностью брата главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон, связанной с отменой антироссийских санкций.

Ранее СМИ уже сообщали о сотрудничестве компании лоббистов Podesta Group во главе с Тони Подестой, братом главы предвыборного штаба Клинтон, с филиалом Сбербанка в США.

"Брату Джона Подесты заплатили большие деньги за отмену санкций против России? Знает ли об этом Хиллари?", — написал Трамп в своем Twitter.

Was the brother of John Podesta paid big money to get the sanctions on Russia lifted? Did Hillary know? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 апреля 2017 г.

​

Издание Free Beacon две недели назад выложило копии зарегистрированных в конгрессе документов из которых следует, что профессиональные американские лоббисты, финансировавшие предвыборную кампанию Клинтон, помимо Сбербанка также широко сотрудничали с ВТБ, а также Российским фондом прямых инвестиций и продвигали их интересы в США.

Законодательство США о регистрации иностранных агентов, требует от лиц, выступающих в интересах иных государств периодически подавать в минюст сведения о своей деятельности, включая финансовую документацию.

Документы, приведенные Free Beacon, показывают, что Тони Подеста в первом квартале 2016 года получил от Сбербанка 20 тысяч долларов, чтобы "прояснить масштаб санкций, введенных в марте 2014 года" и их возможность их смягчения. Всего в 2016 году вознаграждение Подесты из российских источников составило 170 тысяч долларов, свидетельствуют документы. При этом в пользу кампании Клинтон он пожертвовал 260 тысяч долларов.

Sberbank CIB, инвестиционное подразделение Сбербанка, подтвердило РИА Новости наличие соглашения с Podesta Group, указав при этом, что привлечение внешних консультантов является частью стандартных бизнес-практик. Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в свою очередь отметил, что предположения о финансировании избирательной кампании Клинтон с целью последующего смягчения санкций "могут вызвать лишь улыбку".

Материал в Free Beacon появился на фоне серии скандалов о контактах или связях представителей команды президента США Дональда Трампа с представителями российских властей.

В феврале советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. До этого СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа и самого советника. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.

В начале марта в центре скандала оказался генпрокурор США Джефф Сешнс, когда выяснилось, что он также встречался с Кисляком до выборов в 2016 году, но не сообщил об этих встречах при утверждении на должность генпрокурора в сенате.

Сам Трамп назвал претензии к генпрокурору Джеффу Сешнсу в связи с его общением с российским послом Сергеем Кисляком "охотой на ведьм".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь не исключил, что посол России встречался также с представителями кампании Хиллари Клинтон.

В настоящее время в конгрессе расследуют так называемое "вмешательство России в выборы в США", в рамках которого изучаются контакты команды президента Дональда Трампа с российскими представителями.