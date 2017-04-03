Украшения, часы и одежда: чем торгуют кандидаты в президенты Франции

ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кольцо с синей розой от лидера партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, чехол для карт от экс-премьера Франсуа Фийона или футболка от бывшего министра экономики Эммануэля Макрона: кандидаты в президенты Франции продают аксессуары со своей символикой.
Украшения от Ле Пен
Описание материалов крайне скудно: про металл написано лишь то, что он не содержит никеля, а из чего сделана роза, не сообщается вовсе. Словом, модницам, поддерживающим Ле Пен, рассчитывать на дорогие с точки зрения ювелиров украшения не приходится. Но, возможно, памятная вещица ценна вовсе не драгметаллами.
Есть в магазине Ле Пен и более полезные в хозяйстве вещи. Например, пара кружек — синяя и белая — с надписью "Во имя народа". Цена за то, чтобы каждое утро начинать с напоминания о главе Нацфронта — 15 евро. Еще одно напоминание о Ле Пен — синюю зажигалку — можно купить всего за три евро. Столько же будет стоить магнит на холодильник с портретом кандидата в президенты.
Часы от Фийона
Своим сторонникам Фийон предлагает куда более бюджетный вариант — за часы с логотипом штаба экс-премьера нужно заплатить всего 34 евро. Производитель и материалы неизвестны, надпись на сайте гласит, что аксессуар "произведен во Франции".
На плечо такой избиратель может повесить сумку с портретом экс-премьера — за нее придется заплатить 15 евро. Более солидным на вид кажется чехол для карточек — он сделан из кожи с тиснением. Но и стоит такой аксессуар соответственно — 23 евро.
Из мелочей штаб Фийона предлагает клейкую бумагу для заметок (5 евро), значки (всего 1 евро), резиновые браслеты, карандаши и ручки.
Позаботились в штабе Фийона и о тех, кому голосовать еще рано. Детям можно купить деревянную гоночную машинку с надписью "Формула 1" и логотипом кандидата в президенты на корпусе. Произведенная во Франции игрушка будет стоить 25 евро.
Одежда от Макрона
В основном, продаются футболки с различными надписями в его поддержку (10 евро) или свитшоты за 20 евро.
Расценки на аксессуары, аналогичные тем, что продаются "у Фийона" в магазине Макрона ниже. Так, белая сумка на плечо будет стоить 10 евро. По такой же цене можно купить кружку с надписью "Эммануэль Макрон — президент".
Ручка с четырьмя разноцветными стержнями обойдется в три евро, а набор из трех карандашей будет стоить уже пять. За такую же сумму можно приобрести сразу шесть разноцветных тканевых браслетов с надписью "Эммануэль Макрон — президент".
Перспективы
Согласно обнародованным в понедельник данным опроса компании OpinionWay, в первом туре голосования Ле Пен наберет 25% голосов избирателей. С отрывом в один процентный пункт за ней идет экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон. На третьем месте — экс-премьер Франсуа Фийон с 19% голосов.
Во втором туре Ле Пен ожидает поражение от любого из двух наиболее вероятных соперников. В случае встречи с Макроном она проиграет с 37% голосов против 63%. Если ее конкурентом станет экс-премьер, расклад сил будет выглядеть как 42% против 58% у Фийона.