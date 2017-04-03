Украшения, часы и одежда: чем торгуют кандидаты в президенты Франции

ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кольцо с синей розой от лидера партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, чехол для карт от экс-премьера Франсуа Фийона или футболка от бывшего министра экономики Эммануэля Макрона: кандидаты в президенты Франции продают аксессуары со своей символикой.

Украшения от Ле Пен



Штаб единственной в числе фаворитов первого тура женщины — Марин Ле Пен — подготовил для своих соратников целую коллекцию украшений. Среди выставленных на продажу сувениров — кольца, серьги, подвески, запонки и браслеты. Цена на них вполне умеренная — за одно украшение с синей розой покупателю придется выложить 15 евро. Набор из серег, кольца и подвески обойдется несколько дешевле — 40 евро.

Описание материалов крайне скудно: про металл написано лишь то, что он не содержит никеля, а из чего сделана роза, не сообщается вовсе. Словом, модницам, поддерживающим Ле Пен, рассчитывать на дорогие с точки зрения ювелиров украшения не приходится. Но, возможно, памятная вещица ценна вовсе не драгметаллами.

Для тех, кому хочется украсить себя символом кампании Ле Пен, но не хочется носить сомнительные металлы, выход тоже есть. Всего за три евро можно купить временную татуировку-"переводилку" с изображением той же синей розы. Еще один вариант: белое поло с вышитым у сердца цветком за 20 евро или синяя футболка за 15 евро.

Есть в магазине Ле Пен и более полезные в хозяйстве вещи. Например, пара кружек — синяя и белая — с надписью "Во имя народа". Цена за то, чтобы каждое утро начинать с напоминания о главе Нацфронта — 15 евро. Еще одно напоминание о Ле Пен — синюю зажигалку — можно купить всего за три евро. Столько же будет стоить магнит на холодильник с портретом кандидата в президенты.

Часы от Фийона



Экс-премьер Франции Франсуа Фийон знает толк в хороших часах. В его декларации, опубликованной в конце марта, указано, что он владеет двумя наручными часами — за 15 тысяч евро и за 12 тысяч евро. Названия марок и моделей аксессуаров не указано, а в их описании сделана отметка — "личная оценка", поэтому узнать истинную стоимость часов может быть непросто.

Своим сторонникам Фийон предлагает куда более бюджетный вариант — за часы с логотипом штаба экс-премьера нужно заплатить всего 34 евро. Производитель и материалы неизвестны, надпись на сайте гласит, что аксессуар "произведен во Франции".

При большом желании кто-то из симпатизирующих Фийону избирателей может облачиться в одежду с его логотипом почти полностью. Нижнего белья, обуви и брюк покупателям не предлагают, зато можно купить кофту с капюшоном (65 евро), кофту с круглым вырезом (49 евро). Для теплой погоды, установившейся во Франции, подойдет футболка — всего 15 евро. На выбор — с круглым или V-образным вырезом. Если снова похолодает, то можно утеплиться шапкой за 22 евро или шарфом за 29 евро.

На плечо такой избиратель может повесить сумку с портретом экс-премьера — за нее придется заплатить 15 евро. Более солидным на вид кажется чехол для карточек — он сделан из кожи с тиснением. Но и стоит такой аксессуар соответственно — 23 евро.

"Чай с Фийоном" обойдется дороже, чем с Ле Пен — за одну кружку придется отдать 12 евро.

Из мелочей штаб Фийона предлагает клейкую бумагу для заметок (5 евро), значки (всего 1 евро), резиновые браслеты, карандаши и ручки.

Позаботились в штабе Фийона и о тех, кому голосовать еще рано. Детям можно купить деревянную гоночную машинку с надписью "Формула 1" и логотипом кандидата в президенты на корпусе. Произведенная во Франции игрушка будет стоить 25 евро.

Одежда от Макрона



Ассортимент товаров в магазине штаба еще одного кандидата — бывшего министра экономики Франции, а ныне главы движения "Вперед" Эммануэля Макрона разнообразием не радует.

В основном, продаются футболки с различными надписями в его поддержку (10 евро) или свитшоты за 20 евро.

Расценки на аксессуары, аналогичные тем, что продаются "у Фийона" в магазине Макрона ниже. Так, белая сумка на плечо будет стоить 10 евро. По такой же цене можно купить кружку с надписью "Эммануэль Макрон — президент".

А стоимость временной татуировки у Макрона оказалась выше, чем у Ле Пен. Желающим носить на себе инициалы кандидата в президенты, выполненные в цветах французского триколора, придется раскошелиться на целых пять евро.

Ручка с четырьмя разноцветными стержнями обойдется в три евро, а набор из трех карандашей будет стоить уже пять. За такую же сумму можно приобрести сразу шесть разноцветных тканевых браслетов с надписью "Эммануэль Макрон — президент".

Перспективы

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Согласно обнародованным в понедельник данным опроса компании OpinionWay, в первом туре голосования Ле Пен наберет 25% голосов избирателей. С отрывом в один процентный пункт за ней идет экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон. На третьем месте — экс-премьер Франсуа Фийон с 19% голосов.

Во втором туре Ле Пен ожидает поражение от любого из двух наиболее вероятных соперников. В случае встречи с Макроном она проиграет с 37% голосов против 63%. Если ее конкурентом станет экс-премьер, расклад сил будет выглядеть как 42% против 58% у Фийона.