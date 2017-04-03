В Берлине прокомментировали заявление Трампа по КНДР

БЕРЛИН, 3 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Заявление президента США Дональда Трампа по поводу КНДР указывает на то, что Соединенные Штаты намерены действовать там не в рамках НАТО, однако более подробный ответ на эту тему может дать только Белый дом, заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Себастьян Фишер.

"Для ответа на вопрос, что именно хотят наши американские партнеры "делать в одностороннем порядке", вам нужно спросить, прежде всего, американских партнеров. В одностороннем порядке – это указывает на то, что это произойдет не в рамках НАТО. Таким образом, вы должны задать свой вопрос моим американским коллегам или официальному представителю Белого дома", — сказал Фишер, отвечая на вопросы журналистов. Он добавил, что "независимо от этого, ситуация на Корейском полуострове остается взрывоопасной и крайне опасной".

"Все стороны призваны сделать все для деэскалации конфликта, в первую очередь, это относится к тем, кто преследует там собственные интересы", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что предпримет односторонние действия по устранению ядерной угрозы со стороны КНДР, если Китай не увеличит давление на Пхеньян, сообщила ранее газета Financial Times.

Трамп в интервью газете заявил, что обсудит во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином растущую угрозу, исходящую от ядерной программы КНДР. Ранее Белый дом сообщал, что Трамп примет Си Цзиньпина в своем поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида 6-7 апреля.