ЕС может выделить деньги на поддержку соглашения Кабула и "Хэзб-э-Ислами"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. ЕС собирается выделить несколько миллионов долларов на поддержку мирного соглашения, заключенного афганским правительство и Исламской партией Афганистана "Хезб-э-Ислами", пишет газета Wall Street Journal.

Как сообщил посол ЕС в Афганистане Франц-Майкл Меллбин, ЕС рассмотрит предложение правительства Афганистана, прежде чем определится с суммой. Согласно записям с дипломатического брифинга, попавшим в распоряжение издания, ЕС может предоставить Афганистану сумму от 2 до 5 миллионов долларов.

"Еще не ясно, на что пойдут денежные средства ЕС. "Хэзб-э-Ислами" не будут иметь никакого контроля над деньгами", — заявил Меллбин.

В конце сентября 2016 года власти Афганистана подписали мирное соглашение с Исламской партией Афганистана "Хезб-э-Ислами", возглавляемой бывшим премьером в правительстве моджахедов Гульбеддином Хекматияром.

Исламская партия Афганистана — политическая партия, основанная в 1976 году Хекматияром и представляющая интересы пуштунов. Имеет законное представительство в парламенте Афганистана и обладает военизированными формированиями, где находится порядка тысячи человек.

В 2012–2013 годах боевики партии брали ответственность за теракты. США считают партию экстремистской за ее "яростную антиамериканскую идеологию" и поддержку шариатского права.