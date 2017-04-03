В Молдавии либералы оспорили законность декрета президента о референдуме

КИШИНЕВ, 3 апр – РИА Новости. Депутаты Либеральной партии Молдавии обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой признать неконституционным декрет президента Игоря Додона о проведении консультативного референдума, заявил в понедельник журналистам депутат от этой партии Ион Касиан.

Ранее Додон постановил назначить консультативный референдум на 24 сентября. По его словам, на плебисцит будет вынесено четыре вопроса: о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданами Молдавии выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории Молдавии в школах страны. Позже партия социалистов объявила, что полностью поддерживает решение президента.

"Подали обращение Либеральной партии в Конституционный суд, путем которого намерены опротестовать конституционность декрета президента Молдавии Игоря Додона от 28 марта этого года. Высказали свои аргументы. Считаем его неконституционным и популистским", — заявил Касиан.

По его словам, либералы потребовали рассмотрения этого запроса в Конституционном суде в срочном порядке.

Во фракцию Либеральной партии Молдавии входят 13 депутата в 101-местном парламенте.